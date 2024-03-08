Yozgat’ta kaktüs üzerine hizmet veren Kaktüs Butik ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Özel günlerin vazgeçilmez çiçekçisi olan Kaktüs Butik, normal günlerde de vatandaşların uğrak noktası oldu.

HOBİSİ MESLEĞİ OLDU

Evinde yetiştirmiş olduğu 400 çeşit kaktüs ile iş yeri açarak sevdiği işi yaptığını belirten Sağlam, “Kaktüs yetiştirmek benim için ayrı bir sevgiydi. Öncelikle küçük kaktüsler alarak evimde yetiştiriyordum. Merakım da daha çok artmaya başladı. Görmüş olduğum daha farklı çeşitleri almaya başladım. Bir baktım ki kocaman bir kaktüs dünyam olmuş. Bu hobim benim mesleğim oldu” şeklinde konuştu.

“İLGİ ARTIYOR”

Günümüzde artık özel günlerde daha çok kaktüs tercih edildiğini belirten Sağlam, “Kaktüse her geçen gün ilgi da artıyor. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiğinde Yozgat için bir ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Gerçekten böyle güzel yorumları aldıkça bende mutlu oluyorum. Güzel dönüşlerin olması işime olan sevgimi daha da arttırıyor. Özel günler dışında vatandaşlarımız normal zamanda da kaktüsü tercih ediyor. Ama tabi ki özel günlerde ilgi daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

“YOĞUNLUK FAZLA”

Yozgat’ta çiçekçilerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaisi başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde en çok tercih edilen çiçekler arasında kaktüs ve aranjman çiçekler yer aldı.

Birçok özel günün vazgeçilmez hediyesi olan çiçeklere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yoğun ilgi olduğu gözlenirken, kadınlar için özel günlerde ayrı özellik taşıyan çiçekler ise sipariş sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

Siparişlerin günler öncesinde verildiğine ifade eden Kaktüs Butik sahibi Kamile Sağlam, "Kadınlar günü bizim için sevgililer günü kadar önemli. Hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Müşterilerimiz genellikle kaktüs ve kendi yapmış olduğumuz özel aranjman çiçeklerimizi tercih ediyor" dedi.

“ARTIK FARLILIK İSTENİYOR”

Yozgat’ta sadece kaktüs üzerine hiçbir çiçekçinin olmadığını belirten Sağlam, “Vatandaşlarımız özel günlerinde farklı bir hediye almak istiyor. Artık sıra gelmiş gül ya da çiçek buketleri müşterilerimizin ilgisini çekmiyor. Biz Yozgat’ta kaktüs üzerine satış yapan tek çiçekçiyiz. Kaktüslerimiz ile özel aranjmanlar yapıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde müşterilerimiz tercihi kaktüslerden yapmış olduğumuz aranjmanlar oluyor. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiğinde Yozgat için bir ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Gerçekten böyle güzel yorumları aldıkça bende mutlu oluyorum. Güzel dönüşlerin olması işime olan sevgimi daha da arttırıyor” şeklinde konuştu.