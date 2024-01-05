Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:26     07:55     12:51     15:15     17:36     19:00

Akdağmadeni    06:21     07:51     12:46     15:11     17:32     18:56

Aydıncık             06:24     07:54     12:49     15:12     17:33     18:58

Boğazlıyan         06:23     07:52     12:49     15:15     17:36     19:00

Çandır                 06:22     07:51     12:48     15:14     17:35     18:58

Çayıralan            06:22     07:50     12:47     15:13     17:34     18:58

Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken kimdir?

Çekerek              06:23     07:53     12:48     15:12     17:33     18:57

Kadışehri            06:22     07:52     12:47     15:11     17:32     18:56

Saraykent            06:23    07:52     12:48     15:13     17:34     18:58

Sarıkaya              06:23     07:52     12:48     15:14     17:35     18:59

Şefaatli                06:25    07:55     12:51     15:16     17:37     19:01

Sorgun                06:24     07:54     12:49     15:14     17:35     18:59

Yenifakılı            06:24     07:53     12:50     15:16     17:37     19:01

Yerköy                06:27     07:56     12:52     15:17     17:38     19:02

Kaynak: Haber Merkezi