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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:26 07:55 12:51 15:15 17:36 19:00

Akdağmadeni 06:21 07:51 12:46 15:11 17:32 18:56

Aydıncık 06:24 07:54 12:49 15:12 17:33 18:58

Boğazlıyan 06:23 07:52 12:49 15:15 17:36 19:00

Çandır 06:22 07:51 12:48 15:14 17:35 18:58

Çayıralan 06:22 07:50 12:47 15:13 17:34 18:58

Çekerek 06:23 07:53 12:48 15:12 17:33 18:57

Kadışehri 06:22 07:52 12:47 15:11 17:32 18:56

Saraykent 06:23 07:52 12:48 15:13 17:34 18:58

Sarıkaya 06:23 07:52 12:48 15:14 17:35 18:59

Şefaatli 06:25 07:55 12:51 15:16 17:37 19:01

Sorgun 06:24 07:54 12:49 15:14 17:35 18:59

Yenifakılı 06:24 07:53 12:50 15:16 17:37 19:01

Yerköy 06:27 07:56 12:52 15:17 17:38 19:02