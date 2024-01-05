Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:26 07:55 12:51 15:15 17:36 19:00
Akdağmadeni 06:21 07:51 12:46 15:11 17:32 18:56
Aydıncık 06:24 07:54 12:49 15:12 17:33 18:58
Boğazlıyan 06:23 07:52 12:49 15:15 17:36 19:00
Çandır 06:22 07:51 12:48 15:14 17:35 18:58
Çayıralan 06:22 07:50 12:47 15:13 17:34 18:58
Çekerek 06:23 07:53 12:48 15:12 17:33 18:57
Kadışehri 06:22 07:52 12:47 15:11 17:32 18:56
Saraykent 06:23 07:52 12:48 15:13 17:34 18:58
Sarıkaya 06:23 07:52 12:48 15:14 17:35 18:59
Şefaatli 06:25 07:55 12:51 15:16 17:37 19:01
Sorgun 06:24 07:54 12:49 15:14 17:35 18:59
Yenifakılı 06:24 07:53 12:50 15:16 17:37 19:01
Yerköy 06:27 07:56 12:52 15:17 17:38 19:02Kaynak: Haber Merkezi