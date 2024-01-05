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Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından biri olarak bilinen Ayla Algan, 1937 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul Notre Dame de Sion Ortaokulu'nda başlayan Algan, lise eğitimini ise Fransa'nın Versailles Lisesi'nde tamamladı. Tiyatro tutkusuyla yanıp tutuşan sanatçı, Amerika'ya giderek New York Actors’ Repertory Theatre’da tiyatro eğitimi aldı ve ilk sahne deneyimlerini bu süreçte yaşadı.

Ayla Algan, 1960 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı. İlk kez 1961 yılında sahneye çıktığı "Tarla Kuşu" oyunuyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, aynı yıl içerisinde "Hamlet" oyununda hem Ophelia hem de Hamlet karakterlerini başarıyla canlandırdı.

Paris'te bulunan National Tiyatro'da Mehmet ULUSOY'un yönettiği Gogol-Ölü Canlar, Nazım Hikmet-İnsan Manzaraları’nda beş farklı karakteri başarıyla hayat vererek, uluslararası alanda tanınan bir sanatçı haline gelen Ayla Algan, Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı ve Beklan Algan ile önemli işlere imza attı.

Ayla Algan, 1965 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmi ile sinema dünyasında da adını duyurdu. 1971 yılında Paris Olympia konser salonunda sahneye çıkan sanatçı, 1972'de Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması'nda ikinci oldu. Aynı yıl, Devlet Sanatçısı unvanını kazanarak UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. 1977'de ise Polonya'da düzenlenen Sopot Müzik Yarışması'nda birincilik elde etti.

Gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.