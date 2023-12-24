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Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, vaaz ve irşat programları kapsamında Çorum’un Sungurlu ilçesinde Cuma sohbeti gerçekleştirdi.

Daha önce Yozgat İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nu ziyaret eden Müftü Gülden, Cuma Namazı öncesi Sungurlu Çarşıbaşı Şehit Akif Kapaklı Cami’nde Cuma sohbetini gerçekleştirdi.

Cuma namazı akabinde ilçe merkezinde yeni ibadete açılan Ahmet-Hamide Çakılkum Cami’ni, yine yapımı yeni tamamlanan merkez Şehitler Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'nu ve Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 yaş Kur'an Kursunu da ziyaret eden İl Müftü Gülden, Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'na teşekkür etti.