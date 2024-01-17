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Müftü Ali Gülden, Yozgat’ta din görevlilerinin geliştirdikleri bilgi ve becerilerin topluma daha iyi hizmet etmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Gülden yaptığı açıklamada, “Müftülüğümüz bünyesinde belli periyodlarda din görevlilerimize eğitim ve kurs veriyoruz. Amacımız, din görevlilerinin topluma daha iyi hizmet etmesidir. Yıl içerisinde, camilerimiz, huzurevleri, kadın sığınma evleri, sevgi evleri ve cezaevleri gibi birçok farklı yerde programlar düzenlenecek. projelerimiz ve etkinliklerimiz olacak. Bunları hayata geçirerek dini ve özel günlerimizi daha dolu dolu yaşamayı hedefledik. Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan’a başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, İl Müftüsü Ali Gülden’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “İl Müftümüz sayın Ali Gülden ile karşılıklı istişarede bulunduk. Hastanemizin çalışma şekli hakkında konuştuk ve Yozgat’taki din hizmetleri ile ilgili bilgiler aldık. Nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.