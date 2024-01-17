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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sona erdiğini duyurarak, evlilik hazırlığı içinde olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

Bakan Göktaş, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, başvuru süreçlerinin tamamlandığını ve programın onaylanan başvuru sahiplerine toplamda 48 ay vadeli, ilk 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunacağını ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerin geleceğine yönelik bir yatırım projesi olduğunu belirten Bakan Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlıklarının devam ettiğini ve fonun ilk uygulamasının deprem bölgesinde başlatılacağını açıkladı. Bakan, ilerleyen süreçte ise fonun Türkiye genelinde gençleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanacak evlilik kredisinin, iki yıl geri ödemesiz olarak verileceğini belirten Bakan Göktaş, 48 ay vadeli ve faizsiz olarak sunulan bu destekle çiftlere 150 bin lira finansman sağlanacağını belirtti. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nun kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini ve yasalaştığını belirtti.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında olacak ve beş kişiden oluşacaktır. Yönetim kurulu, projelere kaynak aktarımı yapacak, aktarılacak kaynak tutarını belirleyecek ve harcama programlarını yönetme yetkisine sahip olacaktır. Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir.