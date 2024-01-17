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Ülkede fiyat dalgalanmaları nedeniyle bankalardan ihale yoluyla elde edilen promosyonun pula döndüğünü belirten Taşkın, banka promosyonlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Türk lirasının döviz karşısında erimesi ile sağlık çalışanlarının daha da yoksullaştığına dikkat çeken Taşkın, 2-5 yıl içinde elektriğe, doğalgaza, gıda, temizlik, ulaştırma ve diğer malzemelere gelen yüksek zamlarla birlikte sağlık çalışanlarının satın alma gücünün düştüğünü belirten Taşkın, banka promosyonunun yenilenmesi ile zorunlu temel ihtiyaç maddelerini karşılayamaz hale gelen ve yoksulluk sınırının altında maaş alması nedeniyle ağır şekilde geçim sıkıntısı çeken sağlık çalışanlarının birkaç ay rahat nefes almasının sağlanabileceğine dikkat çekti.

Bu ağır şartların, illerde Sağlık Müdürlüklerince birinci ve ikinci basamak sağlık teşkilatlarında yapılan banka promosyon sözleşmelerinin yenilenmesini zorunlu hale getirdiğini söyleyen Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İllerde promosyon ihalelerinin yapılmaya başlandığı tarihten bugüne kadar yukarıda belirttiğimiz nedenlerle sağlık çalışanlarının ekonomik kayıpları artmıştır. Bu nedenle yapılan sözleşmelerin yenilenmesini veya verilen promosyonların revize edilerek güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2022 yılından önce yapılan sözleşmelerle 2022 yılında yapılan sözleşmelerden bugüne kadar enflasyonun artış oranları dikkate alınmalıdır. Sözleşmelerin imzalandığı tarih ile bugünkü enflasyon oranı kadar promosyonların revize edilerek aradaki farkın sağlık çalışanlarına verilmesini istiyoruz. Burada kâr eden bankalardır. Sözleşme imzalayan kurumlar, 2022 ve sonraki yıllarda yaşanacak ekonomik gelişmeleri öngörerek sözleşmeye madde koymamışlarsa zarar eden de sağlık çalışanlarıdır. Banka promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi için Sağlık Bakanlığından da talepte bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve günün ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden sözleşme yapılması zorunludur. 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/21 sayılı “Banka Promosyonları” konulu genelge kapsamında promosyon sözleşmelerinin 2-5 yılı geçmemek üzere yapılarak sağlık çalışanlarının mağdur edilmemeleri yönündeki genelge kapsamında, ihaleler genel olarak 3 yıl üzerinden yapılmıştır. Ayrıca yüksek enflasyon nedeniyle pula dönen promosyondan zarar ederek mağdur olan sağlık çalışanlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik görüş ve önerilerimizi ilgili makamlara sunacağız. Konuyla ilgili mücadelemiz devam edecektir.”