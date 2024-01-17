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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele kapsamında 15-16 Ocak 2024 tarihlerinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli şahsın üst, araç ve ikamet aramalarında, 10.46 gram eroin, 4.84 gram metamfetamin, 2.40 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli 6 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından gerekli yasal işlem başlatıldı.