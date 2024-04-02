Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Arif Topal, “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Otizmin farkındayız, çözümü noktasında bir aradayız diyen İl Müdürü Topal, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, otistik çocukların ve ailelerin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmeleridir” dedi.

Topal yaptığı açıklamada, “2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan ‘Otizm Farkındalık Ayı’ çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Otizm, erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm belirtileri, üç alanda incelenerek gözlemlenir. Yinelenen davranışlar, iletişim ve sosyal etkileşim ile saptanan belirtilerdir. Otizmde en önemli adım erken tanı ve eğitimdir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Otizmli bireylerin ve ailelerinin 2 Nisan Otizm Gününü kutlar, sağlık ve huzur dolu günler dileriz” ifadelerini kullandı.