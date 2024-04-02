Yozgat, Konya, Nevşehir ve Kayseri gibi illerde sıkça karşılaşılan bir böcek türü, duvar çatlakları arasında saklanarak günde 60 yumurta bırakarak çoğalma eğiliminde.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte daha belirgin hale gelen bu böcekler, genellikle evlerin iç ve dış duvarlarındaki boşluklarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Gündüzleri saklanıp gece aktif hale gelen bu böcekler, ölü deri ve saçları tüketerek hayatta kalıyorlar.

Rentokil Teknik Akademi Başkanı Paul Blackhurst, gümüş böceklerinin potansiyel tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu. Blackhurst'un belirttiğine göre, bu tür böcekler özellikle kağıt, kitap ciltleri ve nemli giysiler gibi besin kaynaklarına ilgi göstermekte ve insan kalıntılarıyla da beslenmektedirler.

Bunun yanı sıra, hastalık taşıma potansiyelleri hakkında kesin bir bilgi olmasa da, alerjik reaksiyonlara sebep olabilecekleri düşünülmektedir.

2021 yılında yapılan araştırmalar, gümüş böceklerinin sayılarında artış olduğunu göstermiştir. Bu durum, böceklerin günde 60 yumurta bırakma alışkanlıkları nedeniyle istilacı bir tehdit oluşturabileceklerine dair uyarılara yol açmaktadır.