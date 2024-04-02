Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Vali Özkan, polislerin yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “İnsanların yararına yapacağınız her işlemde ve görevde, insanlar yararına olduğunu bilirlerse size karşı hiçbir zaman saygısızlık ve olumsuzluk göstermezler. Merhamet duygusunu kaybetmeden görevimizi icra edelim. Göreviniz sırasında öncelikli olarak kendi güvenliğinizi sağlayın. Toplumla beraber görevimizi yürütürsek bizlere az iş düşer. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini hep birlikte sağlayacağız” dedi.