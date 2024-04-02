Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Merkez Birliğe bağlı 32 Bölge Birliği Başkanı ile telekonferans yoluyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Başkan Akgül, TESKOMB devletin güçlü desteği ile esnaf ve sanatkârın yanında olduğunu söyledi.

Akgül yaptığı açıklamada, “81 il, 922 ilçemizde 32 Bölge Birliği ve binin üzerinde kooperatifimizle 'Güçlü esnaf, Büyük Türkiye' idealiyle var gücümüzle esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.