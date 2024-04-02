Türker İnanoğlu, Türk sinemasının önemli isimlerinden biridir. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrencilik yıllarında sinema dünyasına adım attı. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi tanınmış yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Sinema kariyerine yönetmen yardımcısı olarak başlamasının ardından, 1960 yılında Köyde Bir Kız Sevdim filmi ile yönetmenlik koltuğuna oturdu. Aynı yıl içerisinde kendi film şirketi olan Erler Film'i kurdu ve sinema sektöründeki etkisini daha da güçlendirdi. Ulusal Video şirketini 1979'da, bir televizyon stüdyosunu ise 1985 yılında kurarak televizyonculuk alanında da kendini gösterdi.

İnanoğlu, sinema sektöründeki başarısını sadece yapımcılık ve yönetmenlikle sınırlı tutmadı. Aynı zamanda Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması ve Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibi oldu. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, Türker İnanoğlu Maslak Show Center (TİM) adını verdiği önemli bir mekanı hayata geçirdi.

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızları Zeynep İnanoğlu ile evli olan Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı ünlü yapımcının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."