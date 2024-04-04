Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Çekerek Şehit Ferhat Değerli İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret etti.

Okul birimlerinde incelemelerde bulunan Altınkaynak yürütülen eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında yöneticiler ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerin sınıflarına misafir olan Altınkaynak onlarla sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim politikalarından bahsederek Yozgat eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.