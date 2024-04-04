Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitikleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Başaran tarafından başvurusu yapılan mürdümük (Lathyrus sativus L.) çeşit adayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Tescil Komitesi Toplantısında “Duduhanım” adıyla tescil edildi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Başaran’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.