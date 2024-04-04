Yozgat İl Jandarma ekipleri tarafından toplum destekli faaliyeti çalışmaları kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Ekipler tarafından Sorgun’da bulunan Hayvan Pazarındaki vatandaşlar, hayvan hırsızlığı, sahte para, dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılarak bilgi broşürleri dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın benzeri olaylara karşı sağduyulu davranmaları ve bu tür olayların tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bilgi vermeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.