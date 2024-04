Dr. Öğr. Üyesi Çınarer, “Türk milletine adanmış bir hayatın abideleşen şahsiyeti Başbuğ Alparslan Türkeş’in ismi; inanç, dik duruş ve cesaret ile bütünleşmiştir. Onun ismi bu hasletlerle sürmüş şerefli bir ömrün destanıdır. Alparslan Türkeş yaşadığı çağda, Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan cesaret, gönül, fikir ve eylem adamıdır” dedi.

Çınarer mesajında şunları söyledi: “Milletimizin verdiği Başbuğ unvanı; kendisinin üzerinde vatan, millet ve devlet sevgisi ile özdeşleşerek adeta bayraklaşmıştır. Türk milliyetçiliği, onun fikirleri ile güçlü bir gelecek vizyonu kazanmış, yetiştirdiği nesillerle, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değer olmuştur. Önüne çıkarılan her türlü engele karşın Türk Milliyetçiliği, Anadolu’nun her köşesine onunla yayılmış ve asil Türk Gençlerinin vicdanında yer bulmayı onunla başarmıştır.

Hayatında asla yılgınlığa yer olmamış, fırtınalı geçen ömrü boyunca dimdik yürümüştür.

Yürekten inandığı ve gönülden bağlandığı Türklük sevgisi uğruna, her türlü meşakkati göze alabilmiş, çelikten iradesi ile bir inanç timsali olarak yaşamıştır. Türk Milliyetçiliği fikriyatının millete mal olmasında, özellikle Türk Gençliğinin sahiplenmesinin sağlanmasında en büyük emek, gayret ve mücadele sahibi başbuğ Alparslan Türkeş’i vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz.”