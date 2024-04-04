Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP'nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş’in vefatının 27’nci yıl dönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

MHP ve Ülkü Ocakları'nın merhum Alpaslan Türkeş'in iki büyük eseri olduğuna değinen Başkan Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi bugün milletimizin gönlünde taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye karşıtlarının haricinde, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır” dedi.

Irgatoğlu yaptığı açıklamada, “Merhum Başbuğumuzun açtığı yolda ve belirlediği istikamette, onun sergilemiş olduğu seviyeli, ilkeli, tutarlı siyaset, bugün de bizim kılavuzumuz olmaya devam edecektir. Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir. MHP'nin kurucu lideri olmanın yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesine de öncülük etti. Merhum Başbuğumuzun, 27 yıl önce 4 Nisan 1997'de hayatını kaybetti. Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Başbuğumuzun vefatının 27. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı.