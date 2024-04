Türkiye’nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV’de Kazak Arkeolog Prof. Dr. Zainolla Samashev hakkında “Kadim Türklerin İzinde” belgeseli yayınlandı.

Belgeselde Türk arkeolojisi, 15 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen “Ulu Bozkırın Altını” sergisi ve TÜRKTAV tarafından yayınlanan Samashev’in “Eski Türk Betim Sanatı” kitabının tanıtım etkinliği hakkında bahsedildi.

15 Aralık 2023 tarihinde Türk Tarih ve Kültür Vakfı, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Doğu Kazakistan eyaleti ortaklığında ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ev sahipliğinde “Ulu Bozkırın Altını” sergisi açılışı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına armağan olarak TÜRKTAV tarafından yayımlanan Kazak Arkeolog Prof. Dr. Zainolla Samashev’in ‘Eski Türk Betim Sanatı’ kitabının tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Belgeselle alakalı bir açıklama yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Türk halklarının kültür varlıklarını, ortak tarihini ve tarihsel geçmişinin köklerini göstermeyi amaçlayan sergideki sanat eserlerin büyük çoğunluğu M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllara tarihlenen kurganlarda tespit edilmiş olup dönem sanatçılarının derin bir malzeme bilgisi ile el becerilerindeki ustalığını gösteriyor. Çoğunluğunda bitkisel motiflerin yanı sıra hayvanlar ve mitolojik varlıkların betimlendiği eserlerde hayvanlar ile doğaüstü varlıklar erken devir Türk sanatının en önemli tarzı olan gösterişli hayvan üslubunda tasvir ediliyor. Sergide sunulan eserler çeşitli tarihsel dönemlere ait kurganların kazıları sırasında ele geçen altın buluntular, silah çeşitleri, günlük yaşamda kullanılan eşyalar, törensel giyim kuşam örnekleri ve at koşum takımı süslemelerinden oluşmakla birlikte Kazakistan coğrafyasında yaşamış halkların zengin kültürel mirasını oluşturuyor. Söz konusu eserler, Doğu Kazakistan bölgesinde yer alan ve göçebe Saka topluluklarının soylularına ait olan Şilikti, Berel, Eleke Sazı ve Akjaylau gibi kurgan mezarlıklarından geliyor. Bununla birlikte ziyaretçiler, On Ok boylarının bir Yabgu Kağanına ait Eleke Sazı Anıt Mezar Külliyesinde saptanan ve eşi benzeri bulunmayan Kağan betimli altın kemer tokasını görme şansına sahip oluyor” ifadelerini kullandı.