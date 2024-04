31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bir değerlendirmede bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Akgül, “Yozgatlı hemşehrilerimiz sandıkta kararını verdi. Verdikleri karara saygı duyuyoruz. Ortaya çıkan tablo için teşkilatlar olarak gerekli muhasebeyi de yapacağız. Artık seçim gündemi geride kaldı. Her zaman olduğu gibi Yozgat’ımızın her karış toprağını ayırmadan, ayrıştırmadan hizmetlerimizle kucaklamaya, milletimizle gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül yerel seçimler sonrası özel açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Akgül, “AK Parti olarak 5 ilçemizde, 11 beldemizde ipi göğüsledik. İl Genel Meclisi oylarına göre Yozgat’ımızda yine AK Parti’miz 1. Parti olarak çıktı. Yerel ölçekte vatandaşlarımızın verdiği mesajı gördük ve muhasebemizi yapıyoruz. Buradan parti ayırmaksınız halkımızın oylarıyla seçilen tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize ve muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bizler milletimize gönülden bağlı AK Kadrolarız. Dün olduğu gibi bundan sonrada milletimizle gönül bağlarımızı güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Yerelde kaybettiğimiz belediyelerimizde ise denetleyici olacağız, verilen vaatleri takip edip, uygulanıp uygulanmadığını gözlemleyeceğiz. Biz ayrım yapmaksızın Yozgat’ımızın her köşesine hizmet etmeye, yatırımlarımızla gelişime önayak olmaya ve gönüllere hitap ederek halkımızın derdiyle dertlenmeye, sevinciyle sevinmeye devam edeceğiz. Kısacası AK Parti kadroları olarak Yozgat’a hizmet etmekten geri durmayacağız. 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hükümet yatırımları ve yerel yönetimlerdeki büyük hizmetleriyle çağ atlayan Yozgat’ımız bundan sonrada aynı hedef doğrultusunda eser ve hizmetlerimizle gelişimini sürdürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mevzubahis Yozgat ve Yozgatlı ise gerisi teferruattır” şeklinde konuştu.

"EMEKTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Akgül, “AK Parti büyük bir ailedir. Tabi ki sandıkta milletimizin iradesi tecelli eder. Bizlerde her zaman millet iradesine saygı duymak düşer. Bir seçimi daha geride bıraktık. Yozgatlıların sandıkta verdiği mesajı başüstünde tuttuk. Tabi seçim yarışında teşkilatımızın her kademesinde görev alan kardeşlerim ve bizler büyük çaba sarf ettik. Bunun için her birine teşekkür etmek benim boynumun borcudur. Bu vesileyle teşkilatımızın tüm kademelerinde görev alan kardeşlerime özverili ve fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Yine oylarıyla desteğini esirgemeyen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Ailesi olarak Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu yolda, AK Sancağımızın başarısı için dün olduğu gibi bundan sonrada hep birlikte koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN"

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de Yozgatlıların bayramını tebrik eden Akgül, sözlerine şöyle devam etti: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakıyoruz. Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının güçlendiği manevi dönemlerdir. Bu vesileyle değerli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ediyor, gönüllerimizin şen, umutlarımızın diri, geleceğimizin aydınlık olduğu bir dönem diliyorum.”