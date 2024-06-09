Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, köylerde etkili olan dolu ve yoğun yağışın ekili alanlarda büyük çaplı hasara neden olmasına dair açıklamada bulundu.

Yoğun yağmur ve dolu yağışından etkilenen köylerde bulunan köy sakinlerine seslenen Milletvekili Sedef, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Sedef, “Bu doğal afetin oluşturduğu zararı en kısa sürede telafi edebilmek için devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum” dedi.

“GEÇMİŞ OLSUN YOZGAT’IM”

Sedef, “Son günlerde ilçe, belde ve köylerimizde meydana gelen yoğun yağmur ve dolu yağışından etkilenen başta Şefaatli ilçemize bağlı Ekinciuşağı, Kızılkoca, Halaçlı, Paşaköy, Hüyükkışla, Şerefoğlu, Karakaya, İbrahimhacılı, Güzelli, Arife; Yerköy ilçemize bağlı Saray, Yukarıelmahacılı, Harkaşan, Köycü, Hacımusalı, Çakırhacılı, İğdecik, Arslanhacılı, Kördeve, Sarıyaprak; merkeze bağlı Başınayayla, Kuşçu köyü sakinlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu doğal afetin oluşturduğu zararı en kısa sürede telafi edebilmek için devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını Cenabı Hak’tan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.