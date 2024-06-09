Beyaz perdeye aktarılan trajik hikayesi izleyen herkesi derinden etkiledi. 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Aybüke öğretmenin yaşam öyküsü...

Gülümsemesi, gözlerindeki parıltı ve güzel sesiyle söylediği türkü... Zaman geçse de, hala gönüllerde ve hafızalarda.

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştı.

Hayal ettiği mesleği henüz birkaç ay yaşayabilmişti. Ancak PKK mensupları hem hayallerini hem de hayatını elinden aldı.

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de teröristlerin belediye başkanının aracına ateş açması sonucu kurşunların hedefi oldu.

Terör örgütü PKK, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında yaşamdan koparttı. Görevini tutkuyla yapan Şenay öğretmen, Kozluk ilçesinde bu noktada şehit edildi.

Karneleri dağıtmış, memleketine gitmek üzere okuldan ayrılmıştı. Ancak ailesi, kızlarını dört gözle beklerken şehadet haberini aldı. Şehit öğretmen, beyaz duvakla tabutunda son yolculuğuna uğurlandı.

Henüz 22 yaşında hayatının baharında şehit düşen öğretmen, hiç unutulmadı.

Görev yaptığı okula adı verildi. Kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı, modern bir atölyeye dönüştürüldü.

Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı. Hain saldırının emrini veren terörist, genç öğretmenin şehadetinden bir yıl sonra etkisiz hale getirildi.