İYİ Partili Belediye Başkan Adaylarının seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Çorum’a giden Kayalar, ilk olarak Dodurga İlçesini ziyaret etti.

Daha sonra Çorum’da parti binasını ziyaret eden Kayalar, partililerle sohbet ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Belediye Bakan Adayı Ahmet Ertekin, ilçe başkanları, belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapan Lütfullah Kayalar, daha sonra Gazi Caddesi ve Saat Kulesi Meydanı’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Hürriyet Parkı’nda bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Kayalar, burada Seçim Komite Başkanı Orhan Polat, İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve partililerle birlikte miting havasında basın toplantısı düzenledi.

Kitlesel basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti’nin seçim zaferini müjdeledi.

SKM Başkanı Orhan Polat ise toplumun tüm kesimlerinin zor ve sıkıntılı bir dönem yaşadığını anlatarak, verilen hizmetleri, mevcut gidişatı beğenmeyen herkesin İYİ Partili kadrolara destek vermesini istedi.

Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin de, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerden bahsederek, ziyaret ettikleri, görüştükleri vatandaşların ülkenin, Çorum’u gidişatını beğenmediğini, değişim istediğini kaydetti. Değişimin adresinin İYİ Parti olacağını vurgulayan Ertekin, emekliye, dar gelirliye, öğrenciye, kadınlara, dul ve yetimlere sahip çıkacaklarını açıkladı.

Milletvekili Lütfullah Kayalar da zamlardan, hayat pahalılığından, işsizlikten, ekonomideki kötü gidişattan yakınarak, 31 Mart’ta hükümete ihtarname çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kayalar, “Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin iki neticesi olacak. Birincisi Çorum için bir netice ortaya çıkacak. Bizim aklımızdaki belediye başkanlıklarında insanlarımızı ayırmak yok. İnsanlarımızı partizanca bölmek yok. İnsanlarımızı birbirine karşı tahrik etmek yok.

31 Mart iktidara bir ihtarname gönderme seçimidir. Daha iyi bir Türkiye için, daha iyi bir Çorum için, daha iyi bir yönetim olma noktasında ‘sana bir uyarıda bulunuyoruz’ dememiz lazım. Takdir halkımızın. Bizim halkımızın düşüncesi, feraseti var ve bu seçimde bu ferasetini ortaya koyacak ve iktidara ihtarname gönderecek” dedi.

Çorum şehir merkezindeki ziyaret ve toplantıların ardından İYİ Parti heyeti, Bayat İlçesine hareket etti.