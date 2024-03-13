Yayımlanan cevap anahtarı üzerine sınav puanı hesaplamalarını yapan öğrenciler ÖSYM takvimine yoğunlaştı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

Öğrenciler, yayımlanan cevap anahtarlarına odaklanarak sınav puanlarını hesaplamaya başladılar.

Bu süreçte, ÖSYM'nin sınav takvimi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle, MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

ÖSYM'nin düzenlediği sınav, 81 il ve 108 sınav merkezinde 736 bin 894 adayın katılımıyla gerçekleşti. Şimdi ise değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına dair bir beklenti varsa da, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ÖSYM, sonuçların 28 Mart'ta açıklanacağını duyurdu ve herhangi bir değişiklik olması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

Adaylar sonuçlarını sorgulamak için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulamalarını kullanabilirler. Sonuç belgeleri adaylara gönderilmeyecek olup, sonuç bilgileri sadece internet sitesinde ilan edilecektir.