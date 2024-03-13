Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Yozgat merkez, Şefaatli, Yerköy ile Ankara’da tefecilik yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada “Nakit para ihtiyacı olanlara para verdikleri, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatarak haksız kazanç elde edip tefecilik suçunu işleyerek birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen (6) şüphelinin yakalanması için 08 Mart 2024 tarihinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda (M.K.), (S.K.),(L.K.), (A.R.K.), (T.K.) ve (A.K.) isimli (6) şüpheli gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 6 adet telefon, 12 adet senet karşılığı tutanak, 45 adet noter satış sözleşmesi, 1 adet hard disk, 4 adet vekaletname, 205 adet senet, 1 adet çek, 192 adet tapu senedi, 15 adet ajanda, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 346 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 16 bin 610 dolar, 125 euro ele geçirilmiştir. Yakalanıp gözaltına alınan (6) şüpheli şahıs 12 Mart 2024 günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak asayişin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliği için azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.