Yozgat, Türkiye'nin geleceğe dair umut vaat eden bir markası olma yolunda hızla ilerliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2023 yılı verilerine göre, yerli ve yabancı girişimciler tarafından ülkemize toplamda 16,433 patent, 3,400 faydalı model, 183,149 marka ve 58,076 tasarım başvurusu yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2023 yılına ilişkin sınai haklar verilerini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Türkiye genelinden ve dünyanın dört bir yanından toplamda 16,433 patent, 3,400 faydalı model, 183,149 marka ve 58,076 tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

İstanbul, patent başvurularında 3,526 başvuru ile en önde yer alırken, Yozgat'ta da 201 patent başvurusu yapılarak önemli bir ivme yakalandı.

Yozgat, yenilik ve girişimcilik alanında potansiyelini ortaya koymasıyla Türkiye'nin dikkat çeken şehirleri arasında yerini sağlamlaştırıyor.