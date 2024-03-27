Ocak ayında emeklilerin umut bağladığı zam oranı %49,25 olarak açıklandı. Ancak bu zam miktarı, yüksek enflasyon ve fiyat artışları karşısında yeterli olmadı ve emeklilerin maaşları değer kaybetti.

Yapılan %49,25'lik zamın ardından bile en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde kaldı ve yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren emekliler arasında seyyanen zam beklentileri oluştu.

Ancak ardı ardına gelen "seyyanen zam çalışması programımızda yok" açıklamaları, emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları ise umut ışığı oldu. Erdursun, emeklilere Mart ayında seyyanen bir zamın olmayacağını belirtirken, beklenmedik bir güzel haberin duyurusunu yaptı. Hükümetin seçim sonrası hayata geçireceği Orta Vadeli Program'a ilişkin planını açıkladı.

Erdursun, "Planta İntibak Yasası ile Kök Aylık Sorununa Son Vermek Var" dedi. Hükümetin en düşük emekli aylığını kaldırma niyetinde olduğunu vurgulayan Erdursun, bu sorunu intibak yasasıyla çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özgür Erdursun, "Yüzde 25 veya 30 Zam Yapılacak" diyerek Temmuz ayında enflasyonda bir düşüş beklendiğini ancak fiyat artışlarının devam edeceğini ifade etti. Temmuz ayında asgari ücrete %25 ila %30 arasında bir zam yapılacağını belirten Erdursun, emekli aylıklarına da benzer oranlarda zam yapılması halinde bile en düşük emekli aylığının 10 bin TL seviyesinde kalacağını dile getirdi.

"İntibak Yasası Emekliye Rahat Nefes Aldıracak" diyen Erdursun, bu sorunun seçim sonrası çözülmesi gerektiğini vurguladı. Emekli aylıklarının düzenli bir şekilde güncellenmesi gerektiğini belirten Erdursun, bu sayede en düşük kök aylık veya tamamlanan aylık sorununun ortadan kalkacağını ve emeklilerin enflasyon karşısında rahat bir nefes alabileceğini söyledi.