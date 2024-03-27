Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Mart 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2218 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2138 liradan, satış fiyatı ise 32.2298 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.63'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0845 TL'den yapan euro şu anda 35.0696 TL alış ve 35.0995 TL satış fiyatına sahip.