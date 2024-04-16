27 Nisan'dan itibaren, aktarma yapmadan İstanbul'a doğrudan seyahat etmek mümkün olacak. Bu gelişmeyle birlikte, Yozgat'tan İstanbul'a seyahat süresi önemli ölçüde azalacak.

AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, heyecan verici bir haberle Yozgatlıları selamladılar. İkili, 27 Nisan'da başlayacak olan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin, Yozgat ile İstanbul arasında doğrudan gerçekleşeceğini duyurdu.

Milletvekili Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ın hızını artıran Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren rotasına İstanbul'u da ekliyoruz! Sivaslılar artık 27 Nisan'dan itibaren aktarma yapmadan doğrudan İstanbul'a seyahat edebilecekler. Bu, seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacak. Hayırlı olsun!" şeklinde konuştu. Vekil Toy ise, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, artık İstanbul'a doğrudan gidecek. İstanbul'a seyahat etmek isteyen yolcular, Ankara'dan aktarma yapmak zorunda kalmayacaklar. Yakında Sivas-İstanbul arasında çift yönlü seferler başlayacak. Bu müjdeli haberin herkes için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Sivaslı vekillerin açıklamaları, 27 Nisan'dan itibaren Yozgat ile İstanbul arasında YHT seferlerinin doğrudan başlayacağını gösteriyor.

Yozgatlı vatandaşların Ankara'da aktarma yapma zorunluluğunu sona erdirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Yüksek Hızlı Tren konforunu tanıyan Yozgatlılar, artık İstanbul'a doğrudan seyahat avantajının tadını çıkarabilecekler.

Bu gelişmenin, Yozgatlı vatandaşlar için son derece olumlu olduğunu belirterek, İstanbul'a aktarmasız ulaşmanın kolaylıklarını dile getirdiler.