Temmuz 2024'e yaklaşırken, ev sahipleri ve kiracılar arasında kira zamlarında uygulanan yüzde 25'lik tavanın devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde:

Temmuz 2024'te sona erecek olan konut kira zamlarında yüzde 25'lik tavan uygulaması, milyonlarca ev sahibi ve kiracı arasında merak konusu.

Son gelişmelere göre, konut kira fiyatları son 12 aylık TÜFE verilerine göre belirleniyor ancak bu sınırlamanın kaldırılması durumunda, ağustos ayındaki yenilemelerde kira zamlarının yüzde 70'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.

2022 Haziran'ından itibaren iktidarın "enflasyonla mücadele" kapsamında getirilen yüzde 25'lik tavan uygulaması, Temmuz 2023'te sona ermiş ancak bir yıl daha uzatılmıştı.

Ancak, şu anda tavanın kaldırılması veya yeni bir sınırlamanın gelmemesi halinde, kira zamları önceki dönemde olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak.

Mart ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama yüzde 55,91 olarak belirlendi. Yani, eğer yüzde 25'lik tavan uygulaması olmasaydı, ev sahipleri mart ayında en fazla yüzde 55,91 zam yapabilecekti. Ancak, temmuz ayında 12 aylık enflasyon ortalamasının ne olacağı hala belirsiz.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılsonunda enflasyonun yüzde 44 civarına gelmesi bekleniyor.

Peki, temmuz ayında 12 aylık enflasyon ortalaması ne olacak? TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 civarına gelmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi için yılın geri kalanında ortalama aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 2,5 olması gerekiyor.

Bu koşullar sağlandığında, önümüzdeki aylarda 12 aylık ortalama (aylık tavan kira zam oranı) şu şekilde gelişebilir:

Verilere göre, temmuzda kontratını yenileyecek olanların tavan zam oranı yüzde 64,6 civarında olurken, ağustos ayındaki yenilemelerde bu oran yüzde 70,9'a çıkacak. Sonraki aylarda ise oranın düşmesi bekleniyor, bunun sebebi ise baz etkisi olacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon programında yüzde 25 kira artışı sınırıyla ilgili olarak, "Temmuz’da sona eriyor.

Maliye Bakanımızın enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, kira zamlarındaki sınırlamanın devam edip etmeyeceğine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.