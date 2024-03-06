Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini kapsayan geniş çaplı bir vergilendirme çalışması başlattı.

Yapılan bu detaylı incelemelerde, vergi denetimleri sırasında normal para transferlerinin EFT masraflarını önlemek amacıyla "Kira" olarak işaretlendiği tespit edildi.

Ödeme alan kişiler, ev sahibi olmadıklarını veya kira geliri elde etmediklerini kanıtlamak durumunda kalacaklar.

Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini vergilendirmeyi hedefleyen bu kapsamlı çalışmayla birlikte, Mart ayında bir önceki yıla ait kira gelirlerine ilişkin beyanname verme sürecini başlatıyor.

Vergi denetimleri esnasında, EFT masraflarından kaçınmak için bazı ödemelerin "Kira" olarak işaretlendiği anlaşıldı. Bu durumda olan ödeme alıcıları, ev sahibi olmadıklarını veya kira geliri elde etmediklerini ispat etmek zorunda.

Maliye, "Diğer" olarak işaretlenen tüm kira ödemelerini ve bu şekilde gerçekleştirilen para transferlerini detaylı bir şekilde inceliyor.

NTV'nin haberine göre, ödeme türü olarak "Kira" seçilen banka transferleri üzerinde yapılan tüm işlemler titizlikle ele alınıyor. Ayrıca, banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle kira geliri gizlemeye çalışanlar da takibe alındı, bu ödemelerin tamamı kira geliri olarak değerlendiriliyor.

Maliye Bakanlığı'nın tahminine göre, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında kiralık konutun elde ettiği gelirin tamamını vergilendirmeyi hedefliyor.

Bakanlık, incelemeleri sırasında tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı olarak kullanıyor. Ayrıca, kira geliri beyan etmeyen ev sahiplerine, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evlerinde kimin oturduğu soruluyor ve beyanname vermesi talep ediliyor.

2008'de yayınlanan genel tebliğe göre, konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödemenin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, özellikle "Diğer" seçeneğiyle kira geliri gizlemeye çalışanların durumu da Maliye Bakanlığı tarafından dikkatlice inceleniyor.