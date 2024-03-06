Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig maçları için heyecan verici bir gelişmeyi duyurdu.

Federasyon, her hafta düzenli olarak TFF'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak bir maça ev sahipliği yapacak.

TFF, konuyla ilgili resmi açıklamayı internet sitesi üzerinden yaparak, her hafta birer maçın, futbolseverlerin ve kulüplerin ilgisini çekmek amacıyla TFF'nin YouTube hesabında canlı olarak izlenebileceğini duyurdu.

İlk canlı yayın testi, heyecan dolu bir müsabaka olan Kastamonuspor-Sarıyer maçında gerçekleştirilecek.

TFF, test yayınlarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan tüm kulüplerin her hafta en az bir maçlarının canlı olarak yayınlanacağını belirtti.

Bu adımın amacı, liglerdeki yüksek rekabetin ve ilginin artırılmasının yanı sıra, yetenekli futbolcuların uluslararası düzeyde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesine olanak tanımak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin haftalık canlı yayınlarıyla, liglerimizdeki çekişmeli müsabakaların izlenirliğini artırmayı ve kulüplere olan ilgiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların dünya genelinde futbolseverler tarafından takip edilebilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."