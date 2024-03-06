Yeni emekli maaşları ve memur maaşları Temmuz ayı için detaylı bir şekilde hesaplandı. Hem SSK hem de Bağ-Kur emeklileri ile memurlar, Temmuz 2024'te yeniden belirlenecek maaşlarını öğrenecekler. Son altı aylık enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca kişinin geliri bir kez daha artacak. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, maaşlara yüzde 11,53'lük kesin bir zam geleceği belirlendi. Peki, en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu konuda detaylı bilgiler verdi.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan emekli zammı ve memur maaşı zammı için altı aylık enflasyon rakamlarına dayalı olarak yapılan artış, artık netleşmeye başladı. Bu yıl SSK'dan Bağ-Kur'a, memurdan memur emeklisine kadar herkes yüzde 49,25'lik bir zam almıştı. TÜİK, bu kritik verilerin duyurusunu yaparak hesaplamaların başlamasını sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşlarında belirleyici olan enflasyon rakamlarının ikinci verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında aylık bazda enflasyon yüzde 4,53 oranında arttı ve yıllık olarak yüzde 67,57'ye yükseldi.

Mynet'in haberine göre; Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde, yılda iki kez olmak üzere altı aylık dilimler halinde zam alıyorlar. Bu doğrultuda, iki aylık enflasyon rakamları netleştiğinde, memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da belirlenmiş olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, iki aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak kaydedildi.

Memur maaşı zammı için enflasyon farkı yüzde 6,68 olarak belirlendi. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme farkı da eklenecek.

Nihai emekli maaşı zammı ve yeni memur maaşları, 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. Ayrıca, 10 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

Şubat ayı enflasyonu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yaklaşık 15,2 milyon emekli ve 6 milyonu aşkın memur için merak edilen tüm detayları Mynet'e anlattı. Emin Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan bazı noktalar şunlar:

"Şu anda iki aylık enflasyon oranı yüzde 11,53. Yasa koyucu, hedef enflasyon üzerinden değerlendirme yapıyor. Geçen yıl hedef enflasyon tutturuldu. 2024 için bu rakamın yüzde 36 olması tahmin ediliyor. Eğer yıl sonunda enflasyon yüzde 36 olursa, altı aylık enflasyonun yüzde 24 olması bekleniyor.

Eğer enflasyon rakamları bu şekilde devam ederse, 2000 öncesinde emekli olan SSK emeklileri şu anda 11.367 lira maaş alıyorlar. Haziran'da yüzde 24 zam yapılırsa, bu miktarın 14.095 lira olması tahmin ediliyor. 2000 sonrasında emekli olan SSK emeklilerinin güncel emekli maaşı 7.049 lira. Onlar Hazine'den 2.951 lira destek alıyorlar. Bu durumda, yüzde 24 zam yapıldığında maaşları 8.740 TL'ye yükselecek. En düşük emekli maaşının altında kalacakları için Hazine desteğinin devam etmesi gerekecek.

Bu durumda müdahale gerekecek ve Temmuz ayında 10 bin TL olan taban aylığın belirli bir rakama yükseltilmesi gerekebilir.

Bağ-Kur esnafı şu anda 10.178 lira alıyorlar. Haziran sonunda 1.173 lira maaş garantisi aldılar. Ancak, yüzde 24 zam yapılırsa, bu miktar 12.620 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklileri şu anda en düşük 8.089 lira alıyorlar ve Hazine'den 1.910 lira destek alıyorlar. Haziran sonunda 932 lira maaş garantisi aldılar. Altı ay sonra, maaşları 10.030 liraya ulaşacak.

Bu durum emekliler arasında memnuniyetsizliğe neden olabilir, bu nedenle yasa koyucunun emekli taban aylıklarını artırma olasılığı bulunmaktadır.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zamı da devreye girecek. 2023'ün ikinci yarısında yüzde 15, 2024'ün ilk yarısında yüzde 10 oranında toplu sözleşme imzalandı. Haziran sonunda yüzde 18.