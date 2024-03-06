Kripto paralar için uygulanacak yeni düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Ramazan Bayramı sonrasında kripto para piyasasında işlem vergisi alınması planlanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto paralara yönelik yeni bir düzenleme için çalışmaların sürdüğünü ve Ramazan Bayramı sonrasında ilgili yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Bu düzenleme kapsamında kripto para piyasasında işlem vergisi alınması planlanmaktadır.

Meclis, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle geçici bir ara vermiş olsa da, seçim sonrası gündeme getirilmesi planlanan düzenlemeler için hazırlıklar devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yürütülen kripto varlıklara ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı olarak yasa teklifi hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Güler, bu konudaki çalışmalara AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve konuyla ilgili uzman milletvekilleri ile birlikte devam ettiklerini ifade etti.

Yapılan düzenleme ile Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Düzenleme, uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesini ve finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartlarının getirilmesini öngörüyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Ramazan Bayramı sonrasında düzenlemenin meclise sunulmasını hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamındaki eleştirilere yanıt vermesini ve "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Bu yeni düzenleme ile Avrupa Parlamentosu'nun önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararıyla benzer bir yaklaşımın benimsendiği, özellikle Almanya ve İsveç gibi ülkelerde kripto vergilerinin uygulandığı belirtildi.