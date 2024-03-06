Türkiye'de vergi sisteminde düzenleme devam ediyor. Buna göre ev sahibi olanları da ilgilendiren bir karara imza atıldı. Ek verginin kapsamı belli oldu.

Türkiye'de vergi sistemiyle ilgili düzenlemeler devam ediyor ve ev sahiplerini de yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı.

Vatandaşlar, maliyet artışları nedeniyle belirsizlik içinde olduklarını ifade ederken, otomobil sahiplerini etkileyen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ardından şimdi de ev sahiplerini ek bir vergi bekliyor.

1 Mart itibarıyla başlayan beyan dönemiyle birlikte, 5 yıldan önce satılan gayrimenkuller için Maliye Bakanlığı'na beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname üzerinden elde edilen kazanç, "değer artışı kazancı" olarak vergilendirilecek.

Örneğin; 21 Ekim 2022 tarihinde 900 bin liraya satın alınan bir gayrimenkul, 13 Temmuz 2023 tarihinde 2 milyon liraya satılmış olsun. Alış tarihinden itibaren 5 tam yıl geçmeden yapılan satışta elde edilen 1 milyon 100 bin liralık kazanç vergiye tabi olacak.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamaları gayrimenkul alım-satımında ticari faaliyet ve değer artışı kazancı arasındaki ayrımı belirlemek için, işin meslek halinde yürütülüp yürütülmediği veya bir yıl içinde kaç satış yapıldığı önemli. Eğer gayrimenkul alım-satımı bir meslek olarak sürdürülüyorsa veya bir yıl içinde birden fazla satış yapılıyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilecek.

Ticari kazanç hükümleri kapsamında olmayan gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ise elde edilen kazanç, "değer artışı kazancı" hükümlerine göre vergilendirilecek.

Beş yıllık süre, gayrimenkulün edinildiği tarihten itibaren başlıyor ve miras yoluyla edinilen gayrimenkuller için bu süre uygulanmıyor.

Ayrıca, konut miras olarak kalmışsa, mirasçının bu satıştan elde ettiği gelir, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecek. Örneğin; bir mükellef, 16 Ağustos 2020 tarihinde miras yoluyla intikal eden apartman dairesini, 21 Kasım 2023 tarihinde satarsa, bu satıştan elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecek.