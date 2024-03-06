Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verileri üzerinden Türkiye'nin obez ve fit şehirlerini sıraladı.

4 Mart Obezite Günü'nde yapılan açıklamaya göre, Türkiye Avrupa'daki obezite oranlarında öncü konumda bulunuyor. En yüksek obezite oranına sahip il Adana, en düşük obezite oranına sahip il ise Erzurum olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de obezite oranı yüzde 17 seviyesinde bulunuyor. Adana, obez sayısının en yüksek olduğu il olarak öne çıkarken, Erzurum ise en düşük obezite oranına sahip il olarak belirlendi.

Kadınların yüzde 20.9'u, erkeklerin ise yüzde 13.7'si obez olarak tespit edildi.

Yozgat’ın en fit veya en obez iller arasında yer alıp almadığı bilinmiyor. Obez oranının en yüksek olduğu ve en düşük olduğu iller açıklandı. Bu iller arasında Yozgat yer almıyor ancak en obez il Adana olurken en fit ilin Erzurum olduğu açıklandı.

Uzmanlar, obezitenin temel nedenlerinin başında beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve hormonal etkilerin geldiğini belirtti.

Dünya genelinde obezite oranının yüzde 20'nin üzerine çıkmasına rağmen, Türkiye'de bu oranın yüzde 17 olduğu ifade edildi.

Obeziteyle mücadelede uzmanlar, hareketsizliğin en önemli etken olduğuna dikkat çekti.

Obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda karmaşık bir kronik hastalık olduğunu vurgulayan uzmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin, enerji alımını azaltmanın ve düzenli fiziksel aktivitenin obeziteyle mücadelede temel adımlar olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenmenin obeziteyle mücadeledeki ilk adım olduğunu vurgulayan doktorlar, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve uzun süre hareketsiz kalınan aktivitelerin azaltılmasıyla obezitenin önüne geçilebileceğine dikkat çekti.