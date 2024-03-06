Depremlerin neden olduğu acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin sekteye uğramasına ve kaynakların israf edilmesine sebep oluyor.

Özellikle depremler sonrasında binaların yıkımında hayati bir rol oynayan makasın 20 milyon lira değerinde olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör eksikliği nedeniyle makasın kullanılamadığını dile getirdi.

Bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için hayati bir araç olan makas operatörlerinin eksikliğinin, saha çalışmalarını aksattığını vurgulayan Üstün, makinenin boşta beklemesinin maddi zarara ve zaman kaybına neden olduğunu ifade etti.

Firma sahibi Kazım Üstün, "20 yıldır sahada çalışıyoruz. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden beri sahadayız ve çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte büyük yatırımlar yaptık. Depremler sonrasında makas aracı önem kazandı. Ancak bugün 20 milyon lira değerindeki makas için operatör bulamıyoruz ve makine iş yapamaz durumda. Aylık 300 bin lira maaş teklif etmemize rağmen operatör bulamıyoruz. Bu durum bizim de anlam veremediğimiz bir durum" şeklinde konuştu.