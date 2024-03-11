Ramazanın gelmesiyle birlikte vatandaşlar imsak vaktini ve sahur vaktini araştırıyor. İşte Yozgat ve ilçelerinin imsak ve sahur vakitleri…

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:29 06:51 12:56 16:13 18:50 20:08

Akdağmadeni 05:25 06:47 12:51 16:09 18:46 20:03

Aydıncık 05:26 06:50 12:54 16:11 18:48 20:06

Boğazlıyan 05:28 06:50 12:54 16:12 18:49 20:05

Çandır 05:26 06:48 12:53 16:11 18:48 20:04

Çayıralan 05:26 06:48 12:52 16:10 18:47 20:04

Çekerek 05:26 06:49 12:53 16:10 18:47 20:05

Kadışehri 05:25 06:48 12:52 16:09 18:46 20:04

Saraykent 05:26 06:49 12:53 16:10 18:47 20:05

Sarıkaya 05:27 06:49 12:54 16:11 18:48 20:05

Şefaatli 05:29 06:52 12:56 16:14 18:50 20:08

Sorgun 05:27 06:50 12:54 16:12 18:49 20:06

Yenifakılı 05:29 06:50 12:55 16:13 18:50 20:06

Yerköy 05:30 06:53 12:57 16:15 18:52 20:09