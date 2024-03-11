Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın beklenen iki projesi için sevindirici haber geldi. Mart 2024'te hangi projelerin teslim edileceği merak konusu.

Yeni konut yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, merakla beklenen iki proje için teslim müjdesi verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mart 2024'te hangi projelerin teslim edileceğini açıkladı. İşte detaylar:

Yozgat dahil 81 ildeki dar gelirli aileleri konut sahibi yapmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yalova ve Konya'da gerçekleştirdiği projeleri Mart ayı içerisinde sahiplerine teslim edecek.

TOKİ'nin Yalova Merkez projesinde 304 konut, Konya Hüyük projesinde ise 142 konut bulunuyor.

YALOVA'DAKİ 304 KONUT TESLİM EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Yalova Merkez'de inşa ettiği toplam 304 konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 29 Mart 2024 tarihine kadar hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen konutlar, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. Projede, çocuk oyun alanları, fitness alanları, kamelyalar ve yeşil alanlar da bulunuyor.

KONYA PROJESİ 15 MART TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Konya Hüyük'te hayata geçirdiği toplam 142 konutun inşaatı tamamlandı. İnşaatı tamamlanan konutlar, 15 Mart 2024 tarihine kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yükselen TOKİ Konya Hüyük projesi, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı şekilde inşa edildi.

BİLECİK'TE DE TESLİMLER BAŞLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bilecik Bozüyük'te yapımına başlanan 340 konutun teslimlerine 4 Mart 2024 tarihinde başlanmıştı. Projedeki konutların teslimleri 29 Mart tarihine kadar tamamlanacak.