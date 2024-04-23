Sorgun Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Salih Öksüz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle tören sona erdi.

Törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, protokol üyeleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AKDAĞMADENİ’NDE COŞKUYLA KUTLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı münasebetiyle tüm dünya çocuklarına armağan edilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Akdağmadeni'nde coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Namık Kemal İlkokulu bahçesinde devam etti.

Programda Namık Kemal İlkokulu Müdürü Sönmez Oğuzhan günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkenin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığın için canlarını feda etmiş tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

YERKÖY’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Program kapsamında Kırşehir Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konması ardından Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler ve oyunlar da büyük beğeni topladı.

Başkan Arslan, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın umutlu ve aydınlık bir geleceğe sahip olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sarıkaya’da da düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Törene Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama töreninde bir açıklama yapan Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Türkiye'nin demokrasi ve egemenlik mücadelesinin simgesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlandığını söyledi.