23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel düzenlenen açılış törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada, 2019 yılında beri kapalı duran Çocuk Sanat Merkezi’nin açılışını yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Arslan, “23 Nisan’ın bizde farklı çağrışımları var. Hayatımızdaki ilk hatıralarımız 23 Nisan’a ait. Hep coşkuyla kutladık. İnşallah dünya durdukça, Türkiye’miz yaşayacak ve inşallah 23 Nisanlar hep coşkuyla kutlanacak” dedi.

Arslan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Dileğimiz, niyazımız ve duamız budur. Tabi ki çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceğine dönük olarak neler yapsak azdır. Yine bir 23 Nisan'da farklı bir etkinlik ile sizlerle beraber olduk ve çocuklarımıza bir hediye sunmak istedik. Aslında 2018’de biz burayı Çocuk Sanat Merkezi olarak açmıştık ve burada çok güzel faaliyetler yapılıyordu. Çocuklarımız burada çok güzel kurslar ile geleceğe dair bir takım şeyler kazanıyorlardı. Kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlardı. 2019’dan sonra burası maalesef kapatıldı ve 5 yıldır kapalı duruyor. Çocuklarımız böylesi güzel bir imkandan mahrum kaldılar" dedi.

Arslan, "Şimdi nasip oldu sizlerin de destekleri ile oyları ile yeniden belediye başkanı olarak görev başladım ve başlarken de nerede kalmıştık demiştik işte kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Kapatılan bu Çocuk Sanat Merkezimizi yeniden açıyoruz. Sadece buradaki bina ile de kalmayacak İnşallah talep olduğu kadar ilave yerler açmak suretiyle Yozgat’ımızın bütün çocuklarının bu sanat faaliyetlerinden, kültür faaliyetlerinden faydalanmasını sağlayacağız. Bu amaçla gayret içerisindeyiz. Çocuk Sanat Merkezimin bu bölgede olmasının bizim için ayrı bir önemi daha var çünkü Yozgat sanki sadece Kentpark bölgesinden ibaret gibi bütün yatırımların oraya yapılıyor. Burada ki çocukların ve ailelerin sanki bu etkinliklere, yatırımlara ihtiyacı yokmuş gibi davranıyorlar. Bizim burada açmamızdaki sebep için bu bölgede insanlarımızın, çocuklarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden en güzel şekilde faydalanmasını sağlamak. İnşallah bu dönemde bu tarafa epeyce yatırımlarımız olacak ve kaybedilmiş zamanı kısa sürede hep beraber telafi edeceğiz. Hayırlı olsun İnşallah. En güzel çalışmalarını hep beraber izleyelim inşallah. Edindikleri kazanımları İnşallah hep birlikte izleyelim” ifadelerini kullandı.