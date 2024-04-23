Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sakarya İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Azra Taştak ve Hamza Altun'a başkanlık koltuğunu devretti.

Okul Müdürü Osman Coşar ve Sınıf Öğretmeni Nuri Karakaş eşliğinde Belediye Başkanı Arslan'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, bir günlüğüne Belediye Başkanı olarak görev yapma fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında minik başkanlar, şehirdeki konakların çoğaltılmasını talep etti. Halk tarafından yoğun kullanılan sahaların temizliğinin sıklaştırılması gerektiğini belirttiler.

Belediye Başkanı Arslan ise çocukların bu taleplerini dikkatle dinleyerek, onların görüşlerinin belediye çalışmalarında önemli olduğunu söyledi.

Bu özel gün, çocukların seslerinin duyulduğu ve onların da toplumsal süreçlerde yer alabileceğini gösteren anlamlı bir etkinlik olarak kaydedildi.