Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından Çocuk İhmal ve İstismar Konulu Farkındalık Eğitici eğitimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi psikoloğu Gülendam İnceoğlu, Oğuz Tunahan Sarığeçili ve Sosyal çalışmacı Batuhan Seyfi tarafından, ilçelerde Ruh Sağlığı Birimi çalışanları ve Hastane Eğitim Birimi çalışanlarına yönelik çocuk ihmal ve istismar konulu farkındalık eğitici eğitimi verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çocuk ihmali başta anne babaları olmak üzere, kendilerine bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinlerin çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerini ihmal etmeleri sonucu çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerinin engellenmesidir. Çocuğun tıbbi bakımının yapılmaması yada geciktirilmesi. Evden kovulması, Terk edilmesi. Beslenme-giyim ve temizliğinin yeterince sağlanmaması, Güvenliğinin sağlanmaması ve tehlikeler maruz bırakılması. Çocuk istismarı, çocukların başta anne-babaları olmak üzere, kendilerine bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da bedenen veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan, durumlarla karşı karşıya bırakılmasıdır” ifadelerine yer verildi.