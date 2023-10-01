Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferansa her yaştan hanımlar yoğun katılım sağladı.

Konferans öncesi Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’i ziyaret eden Sedide Akbulut Müftü Gülden ile bir süre sohbet etti.

Akabinde Yozgat’ın önde gelen hayırsever iş insanlarından Bilal Şahin’i de ziyaret edip bir süre görüştü.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Ali Gülden’in açış konuşması ile başladı.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası tanıtımını içeren sinevizyon gösterisi yayınlandı.

Akabinde Vali Mehmet Ali Özkan katılımcılara hitabetti. Vali Özkan konuşmasında, "İl Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu konferansın dini ve insani anlamda istikametimize katkı sunmasını temenni ediyor, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ise konferansında; "Peygamberimiz (sav) henüz Peygamber olmadan öncede "Muhammed-ül Emin" idi. İman kalbin kıvamıdır, üstelikte dünyanın en büyük iddiasıdır. Her iddia ispat ister. İman iddiasında bulunmanın ispatı ise istikamettir. Cenab-ı Allah cc. Hac Suresi 54. Ayetinde İman edenleri sırat'ı müstakime ileteceğini vaadediyor. Rabbim bizleri imanlarımızda istikamet üzere eylesin. Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Sedide Akbulut program bitiminde Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu, Naciye Afet Şahin 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Bölge Yatılı Kız Kur'an Kurslarını ziyaret ederek eğitim gören öğrenci ve öğreticilerle sohbet edip tavsiyelerde bulundu.

Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii'ni de ziyaret ederek cami hakkında görevlilerden bilgi alan Sedide Akbulut yapılan hizmetler dolayısıyla Müftü Ali Gülden’e teşekkür etti. (Mustafa Babayiğit)