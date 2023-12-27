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Dr. Fatih Şahin, “COVID-19 pandemisi ile bulaşıcı hastalıkların neden olduğu salgınların insan yaşamı üzerinde neden olduğu sıhhi, sosyal ve ekonomik tahribatın, birçok ülkenin sağlık ve finans sistemleri üzerinde oluşan yükün, uluslararası ticaret ve tedarik zinciri üzerindeki olumsuz etkilerin bir örneğine hep birlikte şahit olduk” dedi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere, bir Birleşmiş Milletler (BM) ihtisas kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 Ocak 2020'de yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığını ‘uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu’ olarak sınıflandırmış, 11 Mart 2020'de de hastalığın küresel salgın (pandemi) niteliği aldığını ilan etmişti. BM, COVID-19 pandemisinin ilk yılı dolmadan 7 Aralık 2020'de genel kurulunda aldığı karar ile 27 Aralık tarihini ‘Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’ ilan etmiştir. BM genel kurulda aldığı bu karar ile COVID-19 pandemisi sürecinde yaşananlar ışığında geleceğin pandemilerinin doğru yönetilmesini sağlayacak sistemlere yatırım yapmanın önemine vurgu yapmak istediğini ifade etmektedir.

Salgınların önlenmesinin, salgınlar ile mücadelede uluslararası işbirliğinin ve olası salgınlara karşı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek istediğini belirtmektedir. Bu amaçla, uluslararası düzeyde farkındalığın yüksek seviyede tutulmasının faydalığı olacağını belirterek, 27 Aralık tarihinin ‘Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’ olarak kutlanmasını önermektedir. 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan küresel boyuttaki salgınlar ve sağlık krizleri, ülkemizde sağlık altyapıları ve teknolojilerine yapılmış olan yatırımın ne denli önemli olduğunu ve ülkemizin salgınlara karşı hazırlığı en üst seviyede olan ülkelerden biri olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu kapsamda, başta COVID-19 pandemisi ile mücadelede hizmetin en ön safında yer alan sağlık çalışanları ve mücadelenin diğer paydaşları olmak üzere tüm kamuoyunun ‘Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’ kutlu olsun” ifadelerini kullandı.