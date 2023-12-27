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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve Türkiye geneli tüm okul kademelerini kapsayan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi, Yozgat'ta tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler isimleri şu şekilde: “Slogan ve Afiş yarışmasında İlkokul bazında Fatma Temel Turhan BİLSEM’den Elif Azra Kara 1’nci, Yenifakılı Cumhuriyet İlkokulundan Medine Barın 2’nci, Yavuz Selim İlkokulundan ise Yağmur Ünal 3’üncü oldu. Ortaokul bazında yarışmaya katılan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Bahar Naseri 1’inci, Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulundan Ebrar Gül Çağlayan 2’nci, Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulundan Elif Nur Varol ise 3’ncü oldu. Lise bazında yarışmaya katılan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sibel Seçil Bozdoğan 1’nci, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesinde Nergis Ebrar Üstüntüş 2’nci, Ayşe Ilıcak Anadolu İmam Hatip Lisesinden Nursema Murat ise 3’üncü oldu.”

Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Aralık ayı etkinlikleri kapsamında yer alan afiş ve slogan yarışmasına öğrenciler sözleri ve çizimleriyle damgalarını vurdular. Afiş ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.