İl Müdürü Arif Topal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bugün, yarınımız olan her bir çocuğumuzun sevinci, umudu, gururu 104 yaşında” dedi.

Topal mesajının devamında, “Bugün çocuklarımız için, hepimiz için bir onur, bir coşku günü. En önemli gayemiz, dünyayı çocukların masumiyetiyle güzelleştirmek, hayalleriyle süslemek, umutlarıyla yeşertmek. Onlara gözyaşlarıyla ıslanmamış bir dünya bırakmak. Bu varlığa kast edenlere fırsat vermeden mazlum coğrafyalardaki yaraları sarmak, acıları dindirmek ve çocukları yeniden güldürmek.

Öyleyse çocuklar;

Sizler geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz. Sizler Türkiye yüzyılını ve dünyanın geleceğini şekillendireceksiniz.

Bu vesileyle başta milletin gönlünde ölümsüzleşen şehit ve gazileri rahmet, şükran ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.