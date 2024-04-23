23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da yer aldığı 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrencilere yönelik geleneksel hale gelen sanatlar ile kültürel mirasın tanıtılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Saraykent Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla ‘Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor’ temasıyla ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ etkinliği düzenledi. Çeşitli kurslara ilişkin usta öğreticilerimiz tarafından bilgi verildi” ifadelerine yer verildi.