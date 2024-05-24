Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Değerlendirme Toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, okul müdürleri katıldı.

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Değerlendirme Toplantısı1

Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Yozgat eğitimi ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme Toplantısı2

Toplantıda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Toplantıya katılan yöneticiler ve okul müdürlere istişarelerde bulunduk talep ve önerilerini alarak, tüm yöneticilere emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Muhabir: Hakan Demirbaş