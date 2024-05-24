Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Yozgat eğitimi ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Toplantıda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Toplantıya katılan yöneticiler ve okul müdürlere istişarelerde bulunduk talep ve önerilerini alarak, tüm yöneticilere emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.