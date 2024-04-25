Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Halk Eğitim Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müdürü Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla yola çıkılan 'Minik Eller Büyük Hayaller' projesi için, Yozgat Halk Eğitim Merkezinde buluştu.

Öğrenciler yapılan etkinlikleri hem inceledi, hem de uygulama fırsatı buldu.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, çocukların bireysel yeteneklerini fark etmesini sağlayan bu programda emeği geçen herkese teşekkür etti.